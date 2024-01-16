Здоровье 16 января 2024, 12:00 Эндокринолог Павлова: коллаген, который поступает в организм с костным бульоном, не направлен напрямую в кожу

Читать 360tv в

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в разговоре с радиостанцией Sputnik опровергла полезность костного бульона для красоты кожи и здоровья суставов. По словам медика, коллаген, который поступает в организм с костным бульоном, не направлен напрямую в кожу, суставы или мышцы.

«Он распадается в желудке на аминокислоты, и эти аминокислоты будут использоваться там, куда их по приоритетам распределит организм», — сообщила медик.

Реклама

Павлова добавила, что чем дольше человек пьет бульон, тем серьезнее будут последствия для его здоровья. Этот продукт не имеет никаких эликсирных свойств.