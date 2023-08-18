Здоровье 18 августа 2023, 18:49 Эндокринолог Павлова: дыхательные практики помогут в борьбе со стрессом

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Регулярные дыхательные практики помогут справиться со стрессом и избавиться от тревожных мыслей. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, сообщили «Кубанские новости».

По словам специалиста, во время практик очень важно дышать в непривычном ритме, чтобы мозг переключился с разнообразных размышлений на полный контроль дыхания.

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Врач отметила, что для этого можно сделать вдох на четыре секунды и с небольшой задержкой выдохнуть, сообщила «Свободная пресса».