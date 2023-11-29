Здоровье 29 ноября 2023, 15:10 Эндокринолог Павлова: для здоровья щитовидной железы необходимо придерживаться сбалансированного питания

Читать 360tv в

Для поддержания здоровья щитовидной железы необходимо придерживаться сбалансированного питания, включив в него витамин D, селен и йод. Об этом рассказала врач-эндокринолог Ольга Павлова, передала«Вечерняя Москва».

Не менее важную роль в здоровье органа играет физическая нагрузка. Она помогает укрепить все системы, способствуя улучшению кровообращения и обмена веществ. Медик также предупредила, что особенно негативно на щитовидку влияет курение.

Реклама

«Курение особенно опасно, поскольку никотин и другие вредные вещества могут способствовать развитию заболеваний щитовидной железы», — сказала Павлова.