Эндокринолог Павлова дала рекомендации по лечению чумы

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что при заражении чумой необходимо срочно обращаться к врачу. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Она пояснила, что если лечение начинается в первые сутки, то вероятность умереть от чумы невелика. Кроме того, профессиональная медицинская помощь снижает риск дальнейших последствий.

«Чуму нельзя лечить дома — только в клиниках, так как используются высокоэффективные антибиотики, и организм человека может не справиться с токсинами от мертвых возбудителей», — написала Павлова.