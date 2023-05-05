Здоровье 05 мая 2023, 15:36 Эндокринолог Павлова: человек должен ежедневно выпивать около 2-3 литров воды

Читать 360tv в

Взрослому человеку в день рекомендуется пить не менее двух-трех литров воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова, написало РИА ФАН.

Как объяснила медик, выпивать такое количество жидкости получится не сразу, поэтому для начала нужно сформировать у себя привычку, например, поставить будильник и пить воду каждый час, рассказал сайт Infox.

Реклама

Выпивая чашку кофе или чая, следует выпить следом и стакан воды, добавила врач. Бутылка с водой должна быть у человека в любом месте, где бы он не находился.