Эндокринолог отметила пользу орехов для работы сердечно-сосудистой системы

Врач-эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала Пятому каналу, что на работу сердечно-сосудистой системы положительно влияют орехи.

«Орехи являются растительными источниками белка, железа, цинка и других важных микроэлементов для работы нашего организма», — цитирует Филиппову РИА ФАН.

Она обратила внимание на то, что в орехах содержится большое количество жиров Омега-3 и Омега-6. Фундук, миндаль, грецкий орех и арахис могут защитить от появления тромбоза. Кроме того, орехи способны помочь людям с сахарным диабетом.