facebook_pixel
    17 февраля 2021, 13:33

    Эндокринолог: отказ от сигарет может привести к набору веса

    Дарья Морозова

    Врач-эндокринолог Елена Губкина рассказала, что после отказа от курения можно поправиться, и дала советы, как избежать этого. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

    По данным НСН, Губкина уточнила, что у курящих пища всасывается медленнее, а после отказа от сигарет этот процесс ускоряется. Кроме того, обостряются вкусовые рецепторы, что приводит к перееданию.

    Чтобы этого избежать, Губкина рекомендовала посоветоваться с диетологом и начать заниматься спортом.