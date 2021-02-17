Эндокринолог: отказ от сигарет может привести к набору веса

Врач-эндокринолог Елена Губкина рассказала, что после отказа от курения можно поправиться, и дала советы, как избежать этого. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

По данным НСН, Губкина уточнила, что у курящих пища всасывается медленнее, а после отказа от сигарет этот процесс ускоряется. Кроме того, обостряются вкусовые рецепторы, что приводит к перееданию.

Чтобы этого избежать, Губкина рекомендовала посоветоваться с диетологом и начать заниматься спортом.