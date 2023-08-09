Здоровье 09 августа 2023, 12:27 Эндокринолог Островская: повышенная утомляемость может быть одним из признаков сахарного диабета

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Повышенная утомляемость и постоянная жажда могут сообщать человеку о развитии сахарного диабета. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Европейского медицинского центра (EMC) Елена Островская.

К другим признакам развития этого заболевания относятся учащенное мочеиспускание, зуд в интимной зоне и изменения массы тела при том же рационе, написал сайт kp.ru.

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Чаще всего в группу риска попадают люди старше 45 лет с низким уровнем физической активности. Сахарный диабет также может проявиться у тех людей, которые имеют родственников с этим заболеванием.