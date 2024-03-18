Здоровье 18 марта 2024, 17:20 Эндокринолог Ольга Чухачева развеяла миф о вреде запивания пищи водой

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Бытует мнение, что вредно записать еду водой, однако оно ошибочно. Об этом «Газете.RU» рассказала эндокринолог Ольга Чухачева.

Она объяснила, что вода никак не влияет на концентрацию желудочного сока и не снижает способность органа переваривать твердую пищу. Организм самостоятельно регулирует кислотность.

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«Вопреки распространенному мифу, разбавить желудочный сок достаточно трудно. Наш организм как саморегулирующаяся система стремится поддерживать кислотность желудочного содержимого в pH около двух, — это соответствует кислой среде», — рассказала врач.

Как добавил «Царьград», вода может давать человеку чувство ложного насыщения. И человек проголодается вскоре после еды, как только съеденное продвинется по пищеварительному тракту.

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