18 марта 2024, 17:20
Эндокринолог Ольга Чухачева развеяла миф о вреде запивания пищи водой
Бытует мнение, что вредно записать еду водой, однако оно ошибочно. Об этом «Газете.RU» рассказала эндокринолог Ольга Чухачева.
Она объяснила, что вода никак не влияет на концентрацию желудочного сока и не снижает способность органа переваривать твердую пищу. Организм самостоятельно регулирует кислотность.
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«Вопреки распространенному мифу, разбавить желудочный сок достаточно трудно. Наш организм как саморегулирующаяся система стремится поддерживать кислотность желудочного содержимого в pH около двух, — это соответствует кислой среде», — рассказала врач.
Как добавил «Царьград», вода может давать человеку чувство ложного насыщения. И человек проголодается вскоре после еды, как только съеденное продвинется по пищеварительному тракту.
Врачи
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