Эндокринолог объяснила опасность хронического дефицита йода

Жители Росси в 2-3 раза меньше нормы потребляют йод. У 20-40% населения диагностированы заболевания щитовидной железы. В большинстве случаев он вызван хроническим дефицитом йода в питании. Об этом сообщила заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России — директор Института клинической эндокринологии член-корреспондент РАН Екатерина Трошина.

Всемирный день щитовидной железы ежегодно отмечают 25 мая.

«Результаты масштабных исследований, проведенных за последние двадцать лет ФГБУ „НМИЦ эндокринологии“ по поручению Минздрава России, убедительно доказали, что потребление йода россиянами составляет не более 80 мкг в сутки, что в два-три раза меньше нормы», — рассказала Трошина РИА «Новости».

По ее словам, в последние 10 лет вдвое увеличилась заболеваемость патологиями щитовидной железы, все это идет от недостатка йода в питании.

Проблему может помочь решить йодирование соли. Это эффективный, универсальный метод, одобренный ВОЗ. Минздрав РФ, отметила Трошина, разработала соответствующий проект закона.

Медика добавила, что нет противопоказаний к употреблению йодированной соли не существует. На вкус и запах еды такая соль не влияет.