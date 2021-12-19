Эндокринолог объяснил причину резкого набора веса при ковиде

При заражении коронавирусом может появиться агрессивная иммунная реакция организма. В этом случае используются глюкокортикостероидные препараты, вызывающие резкий набор веса, заявил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

«Быстро набрать можно только в одном случае. Это когда у людей ковид, который вызвал цитокиновый шторм. Его лечат системными глюкокортикостероидами. Так вот люди набирают в весе, поскольку, это часто просто вода, оттеки и прочее, именно за счет применения системных глюкокортикостероидов», — сообщил Калинчев Ura.ru.

Он добавил, что на фоне приема этих препаратов может появиться сахарный диабет. При этом медик отметил, что со временем лишние килограммы исчезнут сами. Это произойдет, когда человек вернется к привычному образу жизни. Чтобы ускорить процесс, эндокринолог посоветовал обратиться к врачу.

Еще одну причину набора веса назвала доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета Олеся Гурова. Она заявила, что заболевшие ковидом поправляются, так как начинают больше есть. Но такую поддержку организма специалист назвала заблуждением.