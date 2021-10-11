Эндокринолог объяснил, почему полных женщин больше, чем мужчин

Минздрав РФ опубликовал статистику, в которой говорится, что мужчин с ожирением в стране зафиксировано меньше, чем женщин. Завотделением лечебного питания ЦКБ с поликлиникой Управделами Президента, диетолог-эндокринолог Михаил Бельцевич не совсем согласен с приведенным утверждением. Об этом сообщил «Ридус».

По словам эндокринолога, вероятнее всего, диспропорция может быть связана с тем, что мужчины с таким диагнозом реже обращаются к врачам.

«По статистике, мужчины обращаются намного реже к врачам, особенно с ожирением, поэтому не факт, что это адекватная статистика. Кроме того, количественно женщин больше, поскольку у них продолжительность жизни выше. Соответственно, к старости у многих появляется ожирение», — отметил Бельцевич.

Кроме того, специалист не согласен с утверждением, что набор лишнего веса у женщин может быть связан с ежемесячным циклом. Скорее у женщин существует послеродовой момент, когда они сильно набирают вес и не могут вернуться в прежнюю форму.

Бельцевич также считает, что женщины хуже себя контролируют в плане еды. В России в целом наблюдается плохая ситуация в плане культуры питания, качества продуктов в магазинах и гиподинамии, заключил врач.