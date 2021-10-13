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    13 октября 2021, 14:38

    Эндокринолог объяснил, почему диета не всегда помогает похудеть

    Эндокринолог Павлова: диета без белка неэффективна для похудения

    Дарья Морозова

    Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что диета не всегда эффективна для похудения. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Эндокринолог объяснил, почему диета не всегда помогает похудеть

    По данным РИА ФАН, она уточнила, что к этому приводит дефицит белка в питании. Именно белок способствует росту мышечной массы.

    Павлова рассказала про свою пациентку, которая ела диетические продукты, содержащие углеводы, но игнорировала белок. В результате мышечная масса не росла, а вот жировая увеличивалась.

    «Если не хотите яйца, ешьте творог, не хотите творог — съешьте кусок отварной курочки. И только в дополнение к ним — немного каши, буквально четыре-пять ложек без верха готового продукта», — рассказала врач.

    Она уточнила, что каши не способствуют похудению, несмотря на стереотип на эту тему. Лучше всего есть овощи и фрукты.

    Ранее биолог Наталья Жилинская рассказала о важности витамина В3. Его дефицит может приводить к различным нарушениям работы мозга, вплоть до деменции.

    Витамин В3 содержится, например, в дрожжевой выпечке, печени и нежирном мясе. Витамин важен для клеточного метаболизма и нормальной работы нервной системы.