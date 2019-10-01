Эндокринолог объяснил, чем опасны диеты и биодобавки

Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева объяснила, что диета — это правила питания на время болезни. Поскольку это часть лечения, то и определять ее должен врач. Специалист настоятельно порекомендовала не обращаться за советом к блогерам и фитнес-тренерам, если у них нет образования и соответствующего сертификата. Она также отметила, что лекарства должны проходить серию исследований и только после этого попадать на рынок. Однако в случае с БАД этого не происходит.

«Некоторые пациенты занимаются самолечением, когда узнают, что их анализы расходятся с нормой. Решают, условно говоря, добавить магния, хрома и цинка. Наш организм намного умнее нас и умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам, но после самолечения он может не справиться с наплывом непонятных веществ», — объяснила специалист.

По ее словам, самовольное принятие витаминов может нанести вред. Так, избыточное потребление железа в определенном возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. Врач должен сам наблюдать пациента, видеть клинические проявления — цвет кожи, язык, слизистые. После чего он может сказать, каких витаминов не хватает.

Фатима Дзгоева добавила, что часто люди занимаются спортом, но их вес стоит на месте или не снижается. В таких случаях необходимо обратиться к эндокринологу.