«Да простят меня любители пенного напитка, но норма пива — это его отсутствие», — заметила специалист.

По ее словам, женщина, выпивающая три-четыре раза в неделю пару бокалов пива, набирает за год до 12 килограммов лишнего веса. Она назвала причины, по которым от употребления пива объем талии увеличивается. Первый момент: такая высококалорийная пища, как сухарики, чипсы, копчености используются в качестве закуски к пиву.

«Кроме того, алкоголь стимулирует аппетит и, как часто шутят, притупляет чувство страха перед едой. То есть под спиртное человек гарантированно съест больше, чем без него», — добавила собеседница издания.