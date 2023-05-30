30 мая 2023, 18:30
Эндокринолог Неклюдова посоветовала употреблять в пищу йодированную соль
Чтобы поддерживать в организме нужное количество йода, нужно употреблять в пищу определенные продукты. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала эндокринолог Жанна Неклюдова.
По ее словам, йод необходим для нормального функционирования организма.
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«Щитовидная железа — это „батарейка“ для нашего организма. Чтобы энергии нам хватало, нам нужна достаточная продукция гормонов щитовидной железы. Для этого нужен йод», — заявила Неклюдова.
Она порекомендовала употреблять в пищу йодированную соль. Именно она служит лучшей профилактикой дефицита йода.
Врачи
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