Здоровье 30 мая 2023, 18:30 Эндокринолог Неклюдова посоветовала употреблять в пищу йодированную соль

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Чтобы поддерживать в организме нужное количество йода, нужно употреблять в пищу определенные продукты. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала эндокринолог Жанна Неклюдова.

По ее словам, йод необходим для нормального функционирования организма.

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«Щитовидная железа — это „батарейка“ для нашего организма. Чтобы энергии нам хватало, нам нужна достаточная продукция гормонов щитовидной железы. Для этого нужен йод», — заявила Неклюдова.

Она порекомендовала употреблять в пищу йодированную соль. Именно она служит лучшей профилактикой дефицита йода.

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