Эндокринолог назвала сухость во рту первым признаком диабета

Эндокринолог Ольга Сучкова рассказала, что сухость во рту или постоянное чувство жажды могут указывать на диабет второго типа. Об этом сообщил «Пятый канал».

По статистике, каждый 11-й человек в мире страдает от этого заболевания. Излечить его полностью практически невозможно. В запущенном виде диабет может привести к инфаркту, почечной недостаточности и даже к гангрене.

«Имеет смысл, с точки зрения нашего более серьезного отношения к себе и своему здоровью, завести глюкометр и контролировать гликемию», — процитировало ИА Nation News слова Сучковой.

Распознать диабет можно не только по сухости во рту, но и по быстрой утомляемости, сонливости и снижению работоспособности. Если ваш близкий часто простужается — это серьезный повод насторожиться и провести анализы. Еще один «звоночек» может проявляться в виде кетоацидоза, который вызывает боли в животе.