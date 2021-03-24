Эндокринолог назвала безопасное количество печенья в день

Эндокринолог Егана Королева рассказала, что печенье плохой вариант перекуса. Об этом сообщил «Ридус».

Она пояснила, что у печенья высокий гликемический индекс. Оно влияет работу поджелудочной и способствует набору веса. Королева рассказала, что даже овсяное печенье нельзя назвать полезным, так как в нем углеводов и сахара.

«Условно можно съесть одно овсяное печенье в день на перекус. Но, как показывает практика, одной штучкой печенья во время перекуса не ограничиваются люди, поэтому я бы не советовала», — заключила врач.

Она уточнила, что лучший вариант перекуса — это овощи, ягоды или орехи.

«Главное, чтобы они не были жареными, просто очищенные. Можно выбрать один из трех этих перекусов, но не печенье», — подчеркнула Королева.

Ранее диетолог Ольга Григорьян рассказала, почему не стоит есть слишком много сала. Она рассказала, что в неделю стоит употреблять не больше 30 грамм этого продукта. Также диетолог уточнила, что нужно есть его без хлеба с зеленью.

Она рассказала, что в небольших количествах — это хорошая профилактика атросклероза. А вот если съедать много сала, то возможно развитие различных заболеваний.