Эндокринолог назвал вредные для организма продукты

Эндокринолог Антон Поляков назвал продукты, которые могут быть вредны для организма, в частности, кишечника. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным ИА Nation News, в первую очередь эксперт отметил сыр. По словам врача, в сыре много гистамина, который вреден людям с аллергией и пищевой непереносимостью.

«Нужно отказаться от сыра, так как он богат гистамином и может восприниматься организмом как весьма аллергенный продукт», — пояснил Поляков.

Также он рассказал о вреде глютена, который содержится в составе ржи, ячменя и дрожжей. Глютен может усиливать воспаления в кишечнике и вызывать брожение.

Тот же самый эффект могут провоцировать двудольные растения: картофель, баклажаны, томаты и стручковый перц. Их рекомендуется есть не чаще раза в неделю.

Ранее диетолог и нутрициолог Наталья Круглова развеяла популярные мифы о метаболизме. Его не получится ускорить определенными продуктами, однако сон и здоровый образ жизни могут помочь.

По словам специалиста, советы по ускорению метаболизма как правило не работают. Например, если просто есть много острой пищи, метаболизм не станет быстрее.