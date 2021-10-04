Эндокринолог назвал витамин, который стоит принимать курильщикам

Врач-эндокринолог Владислав Бондаренко назвал витамин, который необходимо пить всем курильщикам без исключения. По его словам, очень важно следить за уровнем токоферола в организме, поскольку он снижает вред никотина, передала «Вечерняя Москва».

Специалист отметил, что витамин Е поддерживает здоровье легких и помогает очистить организм от воздействия сигаретного дыма. По его словам, никотин разрушает различные молекулы в организме — белки, липиды и ДНК. Кроме того, он способствует появлению злокачественных образований.

Токоферол способен устранить все эти негативные процессы. А витамин Е помогает обезвредить токсины, которые попадают в организм во время курения. Помимо всего прочего, он может продлить молодость.

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