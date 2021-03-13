Эндокринолог назвал способы избежать сахарного диабета

Эндокринолог Юлия Мануйлова рассказала о профилактике диабета. В первую очередь нужно избегать лишнего веса.

Об этом сообщил сайт телеканал «Звезда». По ее словам, полные люди — первые в группе риска. При лишнем весе необходимо сдавать кровь на глюкозу не реже раза в год. Врач уточнила, что анализ нужно делать именно в лаборатории, а не глюкометром.

Также Мануйлова уточнила, что за здоровьем необходимо следить и тем, у кого есть наследственная предрасположенность. Таким людям не стоит полнеть.

Кроме того, врач дала советы, как держать вес в пределах нормы. Для этого нужно употреблять калорий меньше, чем расходовать, пояснила она.

«Грубо говоря, надо меньше есть и больше двигаться. Для этих целей подойдет любая диета, если она будет с ограничением калорийности. Это должна быть не кратковременная диета, а привычка правильно есть», — рассказала врач.

Она уточнила, что помогает своим пациентам подобрать рацион и исключить из него некоторые продукты. При этом отказаться от них необходимо навсегда, уточнила Мануйлова.