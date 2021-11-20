Эндокринолог назвал семь признаков сахарного диабета

Есть семь первых признаков, которые указывают на сахарный диабет. В их числе — постоянная жажда. Об этом сообщила «Известиям» врач-эндокринолог, член Европейской ассоциации по изучению диабета Елена Евдокимова.

Она подчеркнула, что первым признаком сахарного диабета является постоянное чувство жажды.

«По сути, повышенный сахар в крови, то есть повышенная концентрация глюкозы, требует разбавления, поэтому первое, что настораживает, это когда человеку постоянно хочется пить. Кто-то пьет только воду, кто-то только холодную воду, кому-то хочется молока», — рассказала она.

Второй признак следует из первого — повышенное мочеиспускание. В качестве третьего признака она назвала генитальный зуд — его вызывают первые два. По словам эндокринолога, сахар — это питательная среда для микробов и грибковой флоры. Глюкоза в моче при попадании на половые органы вызывает рост бактериальной флоры — из-за этого возникает зуд. При этом даже тщательная гигиена не всегда может помочь решить эту проблему.

Четвертый признак диабета — потеря массы тела при хорошем или повышенном аппетите. Это происходит из-за того, что организм человека при отсутствии инсулина начинает использовать жировую ткань в качестве источника энергии — вместо традиционной глюкозы. Пятым признаком Евдокимова назвала плохо заживающие ранки и гнойничковую инфекцию. Она пояснила, что все порезы, ссадины и царапины не только долго заживают, но и воспаляются. Кроме того, на коже начинают появляться фолликулиты и фурункулы.

Шестой признак сахарного диабета — выраженная усталость, постоянная утомляемость, нехватка энергии и упадок сил.

«Седьмой признак — расстройство зрения, ощущение мурашек или туманного стекла перед глазами, так как изменяется преломляющее свойство хрусталика из-за высокого содержания глюкозы в крови. То есть присутствуют, к счастью, обратимые расстройства зрения», — отметила эндокринолог.