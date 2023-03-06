Здоровье 06 марта 2023, 05:43 Эндокринолог назвал причины роста груди у мужчин Эндокринолог Павлова: существует риск роста груди у мужчин из-за употребления алкоголя Pxhere

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Алкоголь оказывает негативное влияние как на здоровье человека, так и на его внешность. У мужчины при злоупотреблении спиртным может вырасти грудь. Об этом предупредила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в разговоре с радио Sputnik.

Как объяснила врач, мужской гормон тестостерон под влиянием определенного фермента может трансформироваться в женский гормон эстрадиол. Уровень этого фермента может повышаться при регулярном употреблении спиртных напитков.

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«Все алкогольные продукты повышают активность фермента, который конвертирует мужской гормон тестостерон в женский гормон эстрадиол, как у мужчин, так и у женщин», — уточнила Павлова.

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Этот фермент, как отметила эндокринолог, называется ароматаза. Особенно пагубно на мужской внешности мужчин сказывается пристрастие к пиву. Павлова пояснила, что часто можно увидеть, что у мужчины, злоупотребляющего этим напитком, помимо «пивного живота», есть еще довольно увесистая грудь.

«Это бывает в том числе из-за избыточной ароматизации (преобразования тестостерона в эстрадиол — прим. ред.), а пивные производные еще и содержат эстрогеноподобные вещества», — объяснила эндокринолог.

Весной употребление алкоголя может навредить здоровью больше обычного, поскольку в этот период в организме человека наблюдается недостаток витаминов. Как объяснил врач Андрей Тяжельников, авитаминоз сам по себе ослабляет организм, а употребление алкогольных напитков способно спровоцировать обострение хронических заболеваний.