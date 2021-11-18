Эндокринолог назвал последствия полного отказа от сахара

Отказаться от сахара сложно лишь по психологическим причинам. В этом уверена эндокринолог Татьяна Бочарова. В беседе с РИА Новости она сообщила, что положительный эффект от такого шага проявится очень быстро.

Специалист подчеркнула, что многие люди имеют непреодолимую тягу к сладкому и получают сахар в избытке. Это ведет к лишнему весу и проблемам со здоровьем. «Глюкозу и хорошее настроение можно получать и без сахара: из круп, фруктов и овощей — натуральных, а не консервированных», — напомнила Бочарова.

Эндокринолог отметила, что употреблять слаlкое — это сила привычки и традиций. Например, придя в гости, угоститься чаем с выпечкой или тортом. Или утренний кофе с булкой, круассаном со сладкой начинкой. Бочарова сказала, что первым шагом по отказу от сладкого должна стать неделя, которую человек выдержит без него. Заменять сладости полезнее всего натуральными фруктами.

По словам Бочаровой, не исключено, что первые результаты проявятся уже после этой недели. Тогда может появиться дополнительный стимул изменить свое питание и пересмотреть рацион.

По словам Бочаровой, уже через несколько дней после отказа от сахара улучшатся пищеварение и работа кишечника, стабилизируется эмоциональный фон. После первой недели без сладостей кожа станет лучше, а засыпать, возможно, станет легче. Если продержаться без сладкого хотя бы месяц, можно будет заметить перемены в фигуре, также это позитивно отразится на иммунитете.