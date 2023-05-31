Здоровье 31 мая 2023, 04:22 Эндокринолог назвал пять тревожных признаков для срочного обследования Эндокринолог Павлова: резкое изменение веса и отеки могут быть признаками заболевания Freepik

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Пять тревожных симптомов, при которых требуется срочное обследование, в Telegram-канале перечислила врач-эндокринолог Зухра Павлова. Изменение веса в ту или другую сторону является одним из неприятных сигналов.

Резкое похудение может свидетельствовать о развитии онкологического заболевания, предупредила Павлова. Набор веста также должен вызвать опасения и стать поводом для исследования специалистом.

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О проблемах с эндокринной, сердечно-сосудистой и мочевыводящей системами говорит появление морщин, отеков и тусклого цвета лица. Длительные отеки могут указывать на проблемы с почками.

Врач посоветовала обратить внимание на такие проявления, как частые высыпания, акне, слишком сухая или слишком жирная кожа, потемневшая кожа в подмышечных впадинах, на локтях и вокруг век. Резкие перемены настроения также указывают на критические нарушения работы организма, отметила эндокринолог. В этих случаях требуется срочное обследование.