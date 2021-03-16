Эндокринолог назвал основные причины сахарного диабета

Эндокринолог Анна Гончарова назвала самые частые причины возникновения сахарного диабета. Об этом сообщил сайт телеканал «Звезда».

Она пояснила, что сахарный диабет второго типа диагностирован примерно у 5% россиян. Чаще всего он возникает у людей в возрасте от 45 до 56 лет. Врач уточнила, что есть 46 причин появления этого заболевания. Одна из самых частых — это врожденные генетические проблемы с выработкой инсулина.

«Другие причины — это вирусное поражение организма или послеоперационные состояния. Одной из наиболее распространенных причин являются также последствия хронического панкреатита, в том числе возникшего на фоне алкоголизма. Влияют на появление у человека сахарного диабета также и заболевания желудочно-кишечного тракта», — рассказала врач.

Гончарова добавила, что также скачки глюкозы в крови происходят при стрессе или неврозах. В отдельную категорию врачи выносят диабет у беременных и людей, которые переедают.

Врач считает, что людям, которые уже страдают от этого заболевания, нужно объяснять, как правильно отслеживать уровень сахара в крови и следить за составом мочи, а также в каких ситуациях следует немедленно обращаться к врачу.