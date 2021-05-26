Эндокринолог назвал лучший способ определить ожирение

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о способах определить ожирение. Она отметила, что для выявления этого заболевания нужно внимательно следить за своим телом, сообщило радио Sputnik.

По словам специалиста, в процентном соотношении у мужчин допустимо примерно 24% жировой ткани, а у женщин — 31%. Более высокие показатели свидетельствуют об ожирении. Также есть индекс массы тела. Например, цифры от 25 до 30 указывают на избыточную массу тела, выше 30 — это ожирение, написало ИА «Невские новости».

Также важно наблюдать за окружностью талии. У представительниц прекрасного пола она должна быть меньше 80, а у мужчин — меньше 94 сантиметров. При этом иногда бывают нарушения, ведущие к избытку жировой ткани, которые не определить по массе тела или окружности талии.

«Наиболее объективный метод — биоимпедансный анализ массы тела, он показывает избыток жировой ткани, который может быть вокруг сердца, в печени, в поджелудочной железе, и не всегда это видно», — пояснила Павлова.

Она добавила, что порой у человека в порядке индекс массы тела и внешний вид, но при этом может быть дисбаланс в процентном соотношении жира и мышц. Иногда это чувствуется на ощупь, например — слишком мягкая рука с отсутствием тонуса.