Здоровье 10 января 2024, 03:24 Эндокринолог назвал ягоду, снижающую риск смерти на треть Эндокринолог Павлова заявила, что клюква снижает риск смерти на 31% Unsplash

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Ежедневное употребление клюквы может снизить риск смерти на 31%, заявила в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова. Особенно эффективна ягода в борьбе с заболеваниями сердца и сосудов.

Павлова отметила, что клюква богата полезными элементами, включая кальций, фосфор, железо и калий. Высокое содержание витамина C делает ягоду подходящим выбором для желающих повысить иммунитет, а входящий в состав фенол помогает при высокой температуре.

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Эндокринолог заявила, что клюква способна улучшить пищеварение, увеличить аппетит и повысить работоспособность организма. Страдающим от пиелонефрита ягода поможет за счет мочегонного и бактерицидного свойств.

Эксперт подчеркнула, что ягоды желательно включать в свой рацион в независимости от сезона. Восполнить нехватку витаминов зимой позволят сушеные, моченые и замороженные ягоды.

Ранее эндокринолог и диетолог Екатерина Иванникова назвала растительную пищу одним из залогов долголетия. По ее словам, 400 грамм овощей и фруктов в день позволяют сохранить здоровье и замедлить процессы старения.