Эндокринолог назвал бодипозитив рекламой ожирения

Многие считают идею бодипозитива правильной, но она является одной из причин ожирения. Об этом заявил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

«Ожирение помолодело. К сожалению, во всем мире эту тему не любят поднимать. А бодипозитив, который во всем мире набирает обороты, — это, по сути, реклама ожирения. С бодипозитивом никто бороться не хочет», — сказал Калинчев Ura.ru.

Он добавил, что в России от лишнего веса страдают 60% людей. При этом ожирение наблюдается у 20% населения. Такие же цифры зафиксированы и в других странах. По словам диетолога Анжелики Дюваль, главной причиной ожирения является малая подвижность.

«Мы можем дойти до одного огурца в день, но если мы при этом не повышаем свою физическую активность, мало того, что идет набор веса, но и происходят застои в организме», — подчеркнула она.

Специалист пояснила, что физическая активность помогает лучше работать кровеносной системе. Еще движение благоприятно влияет на функционирование лимфатической системы, которая освобождает организм от токсинов. Второй причиной лишних килограммов Дюваль назвала большое количество углеводов в пище.