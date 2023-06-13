Здоровье 13 июня 2023, 02:35 Эндокринолог назвал 5 внешних изменений, из-за которых стоит бить тревогу Эндокринолог Павлова: резкое похудение может быть признаком рака Freepik

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Внезапное снижение веса и появление прыщей может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова, перечислив в своем Telegram-канале пять внешних перемен, после появления которых следует насторожиться.

«Гуляющие» килограммы

Резкое похудение, которое ничем не обусловлено, может указывать на раковую опухоль и другие опасные недуги. Врач посоветовала обратиться к специалисту в этом случае.

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То же касается и повышения веса. Не всегда лишние килограммы связаны с перееданием. Иногда вес набирается из-за физических и психологических проблем.

Перепады настроения

Вторым тревожным звоночком является быстрая усталость, апатия и резкие смены настроения. Когда подобное состояние преобладает одну неделю, то еще можно списать на стресс или трудный период, но если это происходит месяц и больше — пора бежать к врачу.

«Это могут быть более серьезные сбои в работе организма, в том числе и балансе гормонов. Или признаки депрессии», — сказала эндокринолог.

Признаки старения

Если на лице молодого человека появляются морщины и тусклый оттенок — это очень плохо. Подобный расклад указывает на проблемы с сосудами, сердцем, эндокринной или мочевыделительной системами.

Вечные отеки

С наступлением теплого сезона тело человека часто отекает. Особенно после длительной прогулки на жаре. Однако эти симптомы легко устраняются с помощью прохладной ванны. Опасный признак — это нескончаемая одутловатость тела, когда лицо, руки и ноги постоянно отекают.

«Это могут быть серьезные проблемы с почками, сердечно-сосудистой системой или с щитовидной железой. Нужно срочно обследоваться», — объяснила врач.

Жирный блеск волос и нездоровый вид

По словам специалиста, о сбоях в организме в первую очередь сигнализирует кожа. Частые высыпания, прыщи и акне не являются нормой. О проблемах также могут говорить потемнения на подмышечных впадинах, локтях, веках, задней поверхности шеи, ломкость ногтей, волос и странные трещины на губах.