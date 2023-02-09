Здоровье 09 февраля 2023, 14:40 Эндокринолог Наталия Кирдянкина объяснила, почему в феврале организм особенно уязвим

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Февраль — это самый сложный для организма месяц в году. Об этом изданию «Доктор Питер» рассказала врач-эндокринолог Наталия Кирдянкина.

По ее словам, существует сразу несколько факторов, которые делают человека уязвимым перед болезнями. Как добавило РИА ФАН, не последнюю роль играет психологический аспект. Люди устают от зимы, недостатка солнца и витаминов. Это ослабляет иммунитет и делает человека более подверженным болезням.

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Наталия Кирдянкина посоветовала в феврале быть внимательнее в своему образу жизни и питанию. Крайне важно исключить недосып и давать организму достаточное количество отдыха. Также следует употреблять больше витаминов, включить в рацион овощи и фрукты.

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