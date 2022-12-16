16 декабря 2022, 15:19
Эндокринолог Михалева рассказала, можно ли пить кофе детям
Эндокринолог Михалева: детям до 12 лет не стоит пить кофе
Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева в разговоре с агентством «Прайм» рассказала, с какого возраста можно пить кофе. По словам медика, кофе — это напиток с непростым составом, поэтому употреблять его можно далеко не каждому человеку.
Во-первых, она порекомендовала не пить этот напиток детям до 12 лет. Подросткам можно пить не более одной чашки в день, написали «Дни.ру».
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Что же касается взрослых, то им врач советует пить не более двух-трех чашек в сутки при отсутствии противопоказаний.
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