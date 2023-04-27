Здоровье 27 апреля 2023, 12:59 Эндокринолог Михалева предупредила, что отказ от молока может привести к негативным последствиям

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Некоторые россияне ошибочно думают, что употребление коровьего молока негативно влияет на здоровье. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщила врач-эндокринолог Оксана Михалева.

Как отметила медик, отказ от молока, напротив, может привести к опасным последствиям. Например, напиток восполняет дефицит кальция и белка в организме. Эти элементы жизненно важны для человека, написало ИА Nation News.

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Михалева добавила, что любой взрослый человек может спокойно выпивать стакан молоко два-три раза в день без последствий для здоровья.