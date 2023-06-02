02 июня 2023, 17:32
Эндокринолог Михалева посоветовала пить чай и какао вместо кофе
Кофе — не единственный напиток, способный поддерживать бодрость. Об этом «Известиям» рассказала врач-диетолог, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева.
По ее словам, стимулирующий эффект достигается благодаря содержанию в напитках кофеина и теобромина. Эти вещества есть также в чае и какао.
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«За счет содержания кофеина и теобромина такие продукты стимулируют аденозиновые рецепторы, поэтому их употребление организм воспринимает так, как будто бы поступил источник энергии», — объяснила Оксана Михалева.
Как добавила «Свободная пресса», для длительной бодрости нужно есть продукты, содержащие сложные углеводы. Они дают насыщение и заряд энергии. Поэтому для этих целей нужно крупы, овощи и хлеб из темных сортов муки.
Еда
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