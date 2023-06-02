Здоровье 02 июня 2023, 18:46 Эндокринолог Медведева: усвоение кальция с молоком зависит от особенностей организма

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Многие люди считают, что молоко способно вымывать полезные микроэлементы. Усвоение кальция с напитком будет зависеть от индивидуальных особенностей организма, сообщила эндокринолог Елена Медведева в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам специалиста, молоко не принесет никакого вреда, если соблюдать меру в его употреблении. Так, максимальная дозировка напитка в день составляет примерно 500 миллилитров.

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Врач также напомнила о важности добавления в рацион кисло-молочных продуктов.