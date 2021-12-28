Эндокринолог Мария Калошина рассказала, сколько сладкого можно есть детям на праздники

Трудно найти ребенка, который не любит сладкое, однако, как известно, слишком большое количество сахара плохо влияет на здоровье. Детский эндокринолог Мария Калошина рассказала Общественной службе новостей, сколько сладкого можно позволить съесть детям на новогодних праздниках и как не обидеть чадо запретами.

Согласно рекомендациям ВОЗ, дневная норма сахара не должна превышать 10-15% от рациона. Поэтому для детей можно установить правило: не больше одного десерта в день — но пусть это будет самый сладкий и самый любимый ребенком торт. Его же можно приготовить для новогоднего стола. Кроме того, праздничный стол можно разнообразить фруктами, сухофруктами, орехами и другими полезными заменами десертам.

«Если хочется выпечки — возможно приготовить изделие из теста дома. В найденном рецепте сократите рекомендуемое количество сахара вдвое и добавьте в десерт фрукты. При употреблении также руководствуйтесь правилом — не более одной порции в день», — посоветовала эндокринолог.

Она напомнила, что детям до трех лет лучше не давать десерты вовсе. Их можно заменить фруктами, сухофруктами и мармеладом без сахара.