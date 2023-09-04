Здоровье 04 сентября 2023, 17:33 Эндокринолог Лунева: малоподвижный образ жизни может привести к метаболическому синдрому

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Одной из главных причин развития метаболического синдрома, который характеризуется нарушением углеводного и липидного обмена, является малоподвижный образ жизни. Об этом сообщила врач-эндокринолог Анастасия Лунева, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, также заболевание возникает из-за несбалансированного питания и вредных привычек. К симптомам метаболического синдрома относятся одышка, потемнение кожных складок и общая слабость.

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Врач отметила, что лучшей профилактикой заболевания станут регулярные тренировки и исключение из рациона фастфуда и алкоголя.