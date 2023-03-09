Здоровье 09 марта 2023, 13:29 Эндокринолог Лазуренко рассказала, какую опасность представляет овсянка для пожилых людей Эндокринолог Лазуренко: ежедневное употребление овсянки повышает риск остеопении

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Пожилым людям не рекомендуется есть овсяную кашу каждый день, поскольку она повышает риск остеопении (снижения костной массы) и остеопороза. Об этом сообщила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко, написал сайт «Москва 24».

Как отметила специалист, овсянка не дает возможности полностью усваивать кальций из других продуктов.

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«Есть исследования, которые говорят о том, что овсянка, особенно быстрого приготовления, может обеднять рацион по кальцию», — сказала Лазуренко.

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Медик также напомнила, что овсянка — это углеводный продукт. Если налегать на нее каждый день, то можно быстро набрать лишний вес.