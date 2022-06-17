Эндокринолог Лазуренко рассказала, какие продукты помогают предотвратить рак

Средиземноморская диета не только полезна для здоровья, но и помогает в снижении рисков онкологических заболеваний. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог Наталья Лазуренко.

В рацион нужно включить умеренное количество растительных масел и жирную рыбу, написало ИА НСН. Врач также посоветовала употреблять грубую клетчатку и грубое волокно, в частности отруби и злаки, и больше овощей и фруктов. Чем проще пища, тем полезнее она для организма, отметила Лазуренко.