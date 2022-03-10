Эндокринолог Лазуренко рассказала, как побороть тягу к сладкому

Врач — диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала РИА «Новости», как избавиться от тяги к сладкому. Она подчеркнула, что зависимость от сладкого является психоэмоциональной.

«Переедание сладким может быть спровоцировано различными психоэмоциональными расстройствами и физиологическими недугами. Чтобы нормализовать пищевое поведение и побороть тягу к сладкому и простым углеводам в целом, нужно прорабатывать проблемы с психологом, психотерапевтом или специалистом по пищевому поведению», — считает врач.

После этого нужно скорректировать рацион, заменив в нем все продукты с быстрыми углеводами. Это, к примеру, сахар, хлеб, переработанные продукты, написало «Радио КП».

«Мед не подойдет, так как его воздействие на обмен веществ аналогично простому белому сахару. В этом случае лучше использовать сахарозаменитель растительного происхождения, например, стевию. Стевия — растение, которое повышает уровень глюкозы и инсулина, но мягче в сравнении с сахаром и медом», — рассказала Лазуренко.