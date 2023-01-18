Здоровье 18 января 2023, 11:52 Эндокринолог Лазуренко посоветовала пожилым людям употреблять клюкву Эндокринолог Лазуренко заявила, что клюква способна укреплять стенки сосудов

Читать 360tv в

Клюква является очень полезной ягодой. Ее стоит употреблять пожилым людям. Таким мнением поделилась врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист пояснила, что клюква способна укреплять стенки сосудов. Также она препятствует развитию раннего старения и улучшает работу кишечника. Кроме того, рассказала медик, клюква является источником витамина С, а также содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, написал RT.

Реклама

«Витамин C очень хорошо помогает снизить риски развития атеросклеротического поражения стенок сосудов и предотвратить развитие остеопороза и ожирения», — заявила Лазуренко.

Реклама

По словам врача, клюкву стоит употреблять каждый день. Можно делать из нее морсы или есть их в сушеном виде. При этом сахар или мед добавлять не стоит.

Однако от поедания клюквы стоит воздержаться людям с проблемами с ЖКТ, так как кислый сок может стать причиной воспалительных процессов в организме.