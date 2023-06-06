Здоровье 06 июня 2023, 17:08 Эндокринолог Лазуренко посоветовала пить больше воды для снижения потоотделения

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В летний период потоотделение усиливается, поэтому следует пить больше воды. Об этом сообщила диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко сайту gazetametro.ru.

По словам специалиста, человек начинает обильно потеть при нарушении теплообменных процессов в организме, для их восстановления требуется достаточное количество жидкости. Также вода поможет вывести токсины и поспособствует нормальной работе печени.

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Как сообщили «Дни.ру», людям с повышенным потоотделением следует отказаться от употребления кофе и специй.