Эндокринолог Лазуренко назвала полезные для гипертоников продукты

Людям с гипертонией следует тщательно следить за своим здоровьем и рационом. Какие продукты и привычки полезны гипертоникам, «Москве 24» рассказала врач — диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко.

Людям с гипертонией следует пить больше воды, употреблять продукты с калием и принимать витамины группы В. Рацион должен составляться индивидуально, поскольку у каждого организма свои особенности, отметило ИА Nation News. Однако определенные продукты будут полезны почти всем.

«Это сухофрукты, фрукты, овощи, орехи. Как правило, они являются источниками микроэлементов и витаминов группы B, которые тоже нужны для поддержания тонуса сосудов», — сказала врач.

Из фруктов особенно полезны бананы, если они не перезревшие.

«Я бы рекомендовала не есть их в максимально созревшем виде, то есть тогда, когда уже появляются черные прожилки, а употреблять в слегка желтоватом виде. Тогда крахмал, который находится в этом банане, не будет вредить углеводному обмену, весу, если у пациентов с гипертонической болезнью есть такая проблема», — объяснила Лазуренко.