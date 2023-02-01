Здоровье 01 февраля 2023, 15:53 Эндокринолог Лариса Щербакова рассказала о ранних признаках диабета второго типа

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Жажда, частые позывы в туалет, зуд в паху и изменения массы тела — это признаки, свидетельствующие, что нужно срочно сдать кровь на сахар. Об этом News.ru рассказала эндокринолог Лариса Щербакова.

По ее словам, эти симптомы могут указывать на развитие диабета второго типа. Это хроническое заболевание, вызванное нарушением действия инсулина. Если уровень сахара в крови будет повышен, врач назначит лечение, опираясь на возраст и анамнез пациента.

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«При необходимости назначают сахароснижающие препараты. Они различаются по механизму действия на увеличивающие выработку инсулина (гормон, снижающий уровень сахара в крови) и увеличивающие чувствительность клеток к глюкозе и повышающие ее захват клетками», — рассказала Лариса Щербакова.