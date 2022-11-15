Здоровье 15 ноября 2022, 16:05 Эндокринолог Ладыгина рассказала о легком способе увеличить продолжительность жизни Эндокринолог Ладыгина посоветовала ходить по 5 минут в день для продления жизни

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Даже минимальная активность способна улучшить здоровье и продлить жизнь. Главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами Президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья. дала советы о том, как повысить здоровье и улучшить работу организма. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам эксперта, активный образ жизни помогает держать в тонусе сердечно-сосудистую систему. Медик пояснила, в день необходимо совершать по меньшей мере 500 шагов. Такой подход снижает риск инсульта или инфаркта на девять %.

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Быстрая ходьба на протяжении пяти-шести минут прибавляет к жизни до четырех лет.

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«Минимум физической активности для всех — это 150 минут в неделю умеренной активности — быстрая ходьба, легкий бег, плавание, танцы», — рассказала Ладыгина.