Эндокринолог Кривцова объяснила, почему мужчины с алопецией чаще умирают от ковида

Врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова рассказала, что мужчины, страдающие патологическим выпадением волос, из-за недостатка тестостерона имеют больший риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и смерти после коронавируса. Об этом написал Ura.ru.

Специалист пояснила, что если мужчине не хватает тестостерона, то у него нет защиты сердечно-сосудистой системы в полной мере. Основной генез коронавируса заключается в том, что эти изменения связаны с микротромбированием. На этом фоне возникают обстоятельства, провоцирующие летальность.

При этом коронавирусная инфекция также може влиять на потерю волос.

«COVID дает осложнения в виде сосудистых изменений тромботического ряда, который в том числе влияет на микроциркуляцию. Поэтому дает астению постинфекционную, изменение микрососудистого русла зачастую, которое в том числе влияет и на трихологические особенности. Он влияет на уровень и активность синтеза тестостерона. Не на прямую, а опосредованно. Исходя из этих трех позиций: тромботической, постастенической и меняющей андрогенный тестостерон, могут выпадать волосы», — резюмировала эндокринолог.