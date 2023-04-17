17 апреля 2023, 14:41
Эндокринолог Кривошеева рассказала, как похудеть без спорта
Эндокринолог Кривошеева посоветовала составлять сбалансированный рацион для похудения
Чтобы избавиться от лишних килограммов, стоит сбалансировать свое питание. Такой подход поможет похудеть без спорта. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева. Об этом сообщил LIFE.
По словам специалиста, при составлении рациона важно учитывать возраст, пол и уровень физической активности. Дефицит должен составлять порядка 500-600 калорий. Вместо сока и газировки стоит выбирать обычную воду. Также рекомендуют употреблять еду с высоким содержанием питательных веществ, написало utro.ru.
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«Сбалансированная диета фокусируется на основных группах продуктов — цельнозерновых, белках, фруктах и овощах», — рассказала Кривошеева.
Диеты
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