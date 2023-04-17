Здоровье 17 апреля 2023, 14:41 Эндокринолог Кривошеева рассказала, как похудеть без спорта Эндокринолог Кривошеева посоветовала составлять сбалансированный рацион для похудения

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Чтобы избавиться от лишних килограммов, стоит сбалансировать свое питание. Такой подход поможет похудеть без спорта. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, при составлении рациона важно учитывать возраст, пол и уровень физической активности. Дефицит должен составлять порядка 500-600 калорий. Вместо сока и газировки стоит выбирать обычную воду. Также рекомендуют употреблять еду с высоким содержанием питательных веществ, написало utro.ru.

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«Сбалансированная диета фокусируется на основных группах продуктов — цельнозерновых, белках, фруктах и овощах», — рассказала Кривошеева.