Здоровье 28 ноября 2022, 15:34 Эндокринолог Котешкова заявила, что вскармливание младенцев коровьим молоком опасно сахарным диабетом

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Врач-эндокринолог, заведующая отделением обучения и лечения диабета «Эндокринологического диспансера ДЗМ» Ольга Котешкова в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» объяснила, почему кормление младенцев коровьим молоком опасно развитием сахарного диабета.

По ее словам, в коровьем молоке содержится много глюкозы, глютена и сои.

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«Большое количество употребления глютена и сои, ненасыщенных жиров, если в питании много тяжелых металлов, если большое количество нитратов и нитритов, токсических веществ, которые вызывают гибель бета-клеток», — сообщила медик.

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Эти факторы и могут привести к развитию опасного заболевания, резюмировала врач.