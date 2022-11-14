14 ноября 2022, 15:35
Эндокринолог Котешкова заявила, что курение провоцирует сахарный диабет
Заведующая отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера столичного департамента здравоохранения Ольга Котешкова в разговоре с РИА «Новости» заявила, что курение может стать причиной развития сахарного диабета второго типа.
У людей, которые имеют пристрастие к этой привычке, повышается риск заболеть сахарным диабетом.
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«Курение является одним из основных модифицируемых факторов риска развития сахарного диабета второго типа», — процитировало ИА Nation News слова медика.
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У курильщика ухудшается восприимчивость тканей к инсулину, что ведет к риску образования отложений холестерина.
Курение
Диабет
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