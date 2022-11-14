Здоровье 14 ноября 2022, 15:35 Эндокринолог Котешкова заявила, что курение провоцирует сахарный диабет

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Заведующая отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера столичного департамента здравоохранения Ольга Котешкова в разговоре с РИА «Новости» заявила, что курение может стать причиной развития сахарного диабета второго типа.

У людей, которые имеют пристрастие к этой привычке, повышается риск заболеть сахарным диабетом.

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«Курение является одним из основных модифицируемых факторов риска развития сахарного диабета второго типа», — процитировало ИА Nation News слова медика.

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У курильщика ухудшается восприимчивость тканей к инсулину, что ведет к риску образования отложений холестерина.