Здоровье 15 сентября 2023, 12:52 Эндокринолог Комиссарова назвала прием мочегонных средств для похудения опасным для здоровья

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Использовать слабительные и мочегонные препараты в качестве средств для похудения нельзя, это может серьезно навредить здоровью. Об этом сообщила врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, после приема такого рода медикаментов организм теряет электролиты. Также подобный способ похудения может дать кратковременный эффект и он опасен для здоровья.

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Врач отметила, что после резкой отмены приема слабительных и мочегонных препаратов человек вновь набирает вес, сообщил сайт Neva.Today.